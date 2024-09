Das Fruchtgenussrecht im Steuerrecht: Online-Event am 25.9.2024

Steuern & Software. Die steuerlichen Möglichkeiten des Vorbehalts- und Zuwendungsfruchtgenusses sind Thema eines Online-Termins der BMD Akademie.

Das Thema wirft „Fragen über Fragen“ auf, so BMD Akademie-Leiter Roland Beranek – und die richtige Antwort könne Unternehmen viel Geld sparen. Experte Axel Dillinger schildert bei dem Webinar der BMD Akademie am 25.9.2024 die steuerlichen Möglichkeiten des Vorbehalts- und Zuwendungsfruchtgenusses und verrät, worauf man achtgeben muss, damit die Finanz diese Vereinbarung nicht kippt, so die Veranstalter.

Der Inhalt

Bei dem Online-Event geht es um die Anerkennung von Fruchtgenussverträgen, die Rechtsprechung der letzten Jahre und die Unterscheidung zwischen Zuwendungsfruchtgenuss und Vorbehaltsfruchtgenuss. Spezifisch im Umgang mit BMD-Tools geht es auch um die Vermietung mit Kostenstellen, den Import von Buchungen auf Basis der Hausverwaltung sowie: