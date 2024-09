Exyte kauft Beratungsgruppe TTP, Gleiss Lutz berät dabei

Pharma- und Chemiedienstleister. Gleiss Lutz berät die Gesellschafter der TTP Group beim Verkauf ihrer Anteile an die Exyte GmbH.

Die TTP Group ist ein Beratungs- und Ingenieurunternehmen für die pharmazeutische und chemische Industrie in Europa (Marken: Pharmaplan und Triplan) mit rund 1.000 Beschäftigten.

Gleiss Lutz hat die Gesellschafter der TTP Group – Robus Capital Management, ABAG Börsebius Holding AG und Bonhoff GmbH – beim Verkauf ihrer Anteile an die Exyte GmbH beraten, so eine Aussendung. Der Finanzinvestor Robus Capital und die Minderheitseigner von TTP haben demnach mit Exyte am 4. September 2024 entsprechende Verträge unterzeichnet. Das Closing werde im Anschluss an zwei erforderliche Fusionskontrollfreigaben im Lauf des Oktobers erwartet.

Das Beratungsteam

Im Gleiss Lutz-Team waren Andreas Löhdefink (Partner), Christoph Auchter (beide Federführung), Ken Laws (alle M&A), Ocka Stumm (Partner), Dominik Monz, Kilian Mossel (alle Steuerrecht), Alexander Fritzsche (Partner, alle Frankfurt), Christina Wolf (beide Kartellrecht, Brüssel), Kai Arne Birke (Partner), Jan-Alexander Lange (Counsel, beide Banking & Finance, beide Frankfurt).