Sommerfest bei Kanzlei Jaufer: Restrukturierungen in Europa

Wien. Beim Sommerfest von Kanzlei Jaufer beleuchtete Linklaters-Partnerin Sabine Vorwerk Trends bei Restrukturierungen in Europa.

Mandat:innen, Netzwerkpartner:innen und Freund:innen folgten der Einladung zum Sommerfest der Jaufer Rechtsanwälte GmbH, so eine Aussendung: Bei Sommerwetter wurde am 21.08.2024 heuer wieder in Wien im Rooftop des Hotels Grand Ferdinand gefeiert.

Das Programm

Dabei ging es nicht nur um die Freude am Sommerwetter: Sabine Vorwerk, Rechtsanwältin und Partnerin bei Linklaters Deutschland hielt die Keynote zum Thema „Europäische Trends in der Restrukturierung“. Dabei wurde über die Internationalisierung der Unternehmenssanierung und die damit einhergehenden kulturellen Einflüsse auf die Europäische Sanierungslandschaft gesprochen, so die Veranstalter. Im Anschluss daran begrüßten die vier Jaufer-Partner:innen Clemens Jaufer, Mario Leistentritt, Franziska Jaufer und Alexander Painsi ihre Gäste.

Die Gastgeber:innen bestätigten die von der Speakerin gezeichneten Entwicklungen bei grenzüberschreitenden Restrukturierungen, insbesondere dass die kulturellen Unterschiede von Geldgebern wie Investoren anderer Jurisdiktionen – besonders aus dem anglo-amerikanischen Raum – mittlerweile auch die lokalen Geldgeber wie Banken zu veränderten Entscheidungen bewegen. „Wir pflegen seit Jahren unsere Netzwerke und internationalen Beziehungen zu anderen Beratungseinheiten und sind in einem laufenden Erfahrungsaustausch. Es ist uns gut gelungen, überregional präsent zu sein und mit diesem Internationalisierungsprozess mitzugehen“, so Kanzleipartner Clemens Jaufer.