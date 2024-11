Neuerungen bei der Verrechnung der CO2-Abgabe ab Jänner

Energieversorger & Rechnung. Ab 1. Jänner 2025 geht die Pflicht zur Zahlung und Weiterverrechnung der CO2-Abgabe vom Gas-Netzbetreiber auf den Gas-Versorger über. Für Kundinnen und Kunden soll sich nichts ändern.

Es gibt Neuerungen bei der Verrechnung der CO2-Abgabe: Ab 1. Jänner 2025 geht die Pflicht zur Zahlung und Weiterverrechnung der CO2-Abgabe vom Gas-Netzbetreiber auf den Gas-Versorger über, so eine Aussendung des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW). Für Kundinnen und Kunden ändere sich dadurch grundsätzlich nichts.

Der Grund für den Umbau

Das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz (NEHG 2022) sieht seit seinem Inkrafttreten im Herbst 2022 eine innerstaatliche „CO2-Bepreisung“ vor. Über diese CO2-Steuer soll Energie in Österreich verteuert und so ein Anreiz geschaffen werden, weniger CO2 auszustoßen. Das Geld, das dadurch eingenommen wird, werde als Klimabonus direkt an die Menschen umverteilt – er soll eine Art Ausgleich für die CO2-Bepreisung schaffen. Diesen erhalten alle Bürgerinnen und Bürger, aber etwa auch andere Gruppen wie Asylberechtigte in Österreich einmal jährlich.

Anders als die Bezeichnung des Emissionszertifikatehandelsgesetzes vermuten lässt, wurde mit 1. Oktober 2022 allerdings kein tatsächlicher Handel mit Emissionszertifikaten eingeführt, sondern Fixpreise für Zertifikate von staatlicher Seite her festgelegt. Diese sind von Handelsteilnehmern zu bezahlen und an ihre Kundinnen und Kunden als CO2-Bepreisung weiter zu verrechnen. So werde auch im Tarifkalkulator der E-Control die CO2-Bepreisung als Teil der gesetzlichen Abgaben angeführt.

In der Energierechnung statt Netzrechnung

Ab 1. Jänner 2025 geht diese Zahlungs- und Verrechnungspflicht des gesetzlichen CO2-Fixpreises gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom Gas-Netzbetreiber an den Gas-Versorger über. „Für Kundinnen und Kunden ändert sich dadurch aber grundsätzlich nichts. Die CO2-Bepreisung wandert lediglich von der Gas-Netzrechnung des Netzbetreibers in die Gas-Energierechnung des Versorgers“, wie Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverband Gas Wärme (FGW) abschließend betont.