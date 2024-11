Niederösterreich holt sich 500 nachhaltige Millionen mit fwp und Wolf Theiss

St. Pölten. Das Land Niederösterreich hat eine nachhaltige 500 Millionen Euro Anleihe begeben, beraten von Kanzlei fwp. Die Banken wurden von Wolf Theiss betreut.

Wirtschaftskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat das Land Niederösterreich bei der Emission einer 12-jährigen EUR 500.000.000 Nachhaltigen 3,125% Inhaberschuldverschreibung beraten. Das Kernteam von fwp bestand dabei aus Partner Florian Kranebitter (Federführung) und Associate Selina Pichler.

Joint Lead Manager bei der Emission sind die Deutsche Bank AG, die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG sowie die Raiffeisen Bank International AG. Sie werden dabei von Wolf Theiss betreut.

Die Emission

Das Land Niederösterreich hat mit dem Closing am 30. Oktober 2024 die Emission der Inhaberschuldverschreibung 2024-2036 abgeschlossen, so eine Aussendung. Die Platzierung der Anleihe erfolgte demnach bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 3,125% per annum.

Die Emission dieser Schuldverschreibung erfolgte erstmals unter dem neuen Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen ( Sustainable Finance Framework ) des Landes Niederösterreich. Bei dessen Erstellung wurde das Land Niederösterreich von der Deutschen Bank und der Raiffeisen Bank International als Joint Sustainability Coordinators unterstützt.