Peter Pollak wird neuer Geschäftsleiter für Siemens Hausgeräte

Wien. Peter Pollak wird mit Jahreswechsel neuer Geschäftsleiter für die BSH-Marke Siemens Hausgeräte und löst damit Erich Scheithauer ab. Stefan Stipsits steigt zum Vertriebsleiter auf.

Mit Jahresbeginn 2025 übernimmt Peter Pollak das Ruder bei Siemens Hausgeräte. Der bisherige Geschäftsleiter Erich Scheithauer geht laut den Angaben in den Ruhestand und Stefan Stipsits steigt intern zum Vertriebsleiter auf.

„Die Übergabe an Peter Pollak wurde schon in den letzten Monaten intensiv vorbereitet und wir sind stolz, dass wir sowohl die Stelle der Siemens Geschäftsleitung als auch die Vertriebsleitung der Kleingeräte intern mit erfahrenen und bestens qualifizierten Kollegen nachbesetzen und damit die Weichen für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte voller Zuversicht stellen können“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin von BSH Österreich, zu dessen Marken Siemens Hausgeräte ebenso zählt wie Bosch, Gaggenau und Neff.

Die BSH Hausgeräte GmbH (ehemals BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) wurde als Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und Siemens für die Haushaltssparte gegründet und gehört seit 2015 zur Gänze der Bosch-Gruppe. Mit einem Umsatz von rund 14,8 Milliarden Euro 2023 ist man einer der größten europäischen Marktteilnehmer.

Die Werdegänge

Peter Pollak begann laut den Angaben im Alter von 21 Jahren bei Duracell. Es folgten Beschäftigungen bei Moulinex und Eudora und ein Geschäftsführerposten bei Dyson. Im August 2019 wechselte Pollak zu der BSH und wurde Geschäftsleiter für die Kleingeräte der Marken Bosch und Siemens.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Marke Siemens wird im Mittelpunkt meines Schaffens stehen. Gemeinsam mit meinem ausgezeichneten Team werde ich die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern weiter intensivieren und dafür Sorge tragen, dass wir am Markt weiterhin höchste Maßstäbe setzen können“, so Pollak.

Stefan Stipsits stieg innerhalb des Kleingeräte-Vertriebs der BSH auf und übernahm mit 1.9.2024 die Vertriebsleitung für Kleingeräte der Marken Bosch und Siemens und somit auch die Führung der Außendienstmannschaft.

Der 36-jährige Burgenländer war rund 10 Jahre beim Großhändler Schachermayer tätig bevor er 2017 zur Groupe SEB wechselte. Im Jahr 2020 stieg er bei der BSH als Key Account Manager für Consumer Products ein.