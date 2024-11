PHH berät RGreen Invest bei Darlehen-Aufstockung für Sonnenstrom

Wien. PHH hat Rgreen Invest bei der Aufstockung eines Darlehens an den Photovoltaikspezialisten CCE auf 70 Millionen Euro beraten.

Wirtschaftskanzlei PHH hat Rgreen Invest, eine Investment-Management-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Infrastrukturprojekte für die Energiewende, bei der Aufstockung eines Darlehens an den Photovoltaikspezialisten CCE beraten. Mit der vorrangig besicherten Holdco-Kreditlinie in der Höhe von 20 Millionen EUR beträgt das Investment von Rgreen Invest damit 70 Millionen Euro, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Die Transaktion

Über seinen Fonds Infrabridge IV vergab Rgreen Invest eine vorrangig besicherte Holdco-Kreditlinie in Höhe von 20 Millionen Euro an CCE. Diese Finanzierung aktiviere eine Syndizierungsoption durch Infrabridge III, wodurch sich der Gesamtbetrag der Holdco-Kreditlinie auf 70 Millionen Euro erhöhe. Damit werden die Investitionsausgaben und ein Teil der Entwicklungskosten des Unternehmens finanziert und somit Spielraum für das weitere strategische Wachstum von CCE, einem deutsch-österreichischen Photovoltaikspezialisten, geschaffen.

Die Kanzleien

Rgreen Invest wurde dabei von PHH Partner Wolfram Huber und Rechtsanwältin Lisa Urbas sowie Rechtsanwaltsanwärter Yannick Pistrich betreut. CCE wurde von Anwaltskanzlei Dentons beraten.