Big Four baut aus: PwC übernimmt Süd-Ost Treuhand Steuerberatung

Steuerberater & Wirtschaftsprüfer. PwC Österreich übernimmt die Süd-Ost Treuhand Steuerberatung. Der Schritt stärke die Präsenz sowohl in der Steiermark als auch in Wien.

Durch die Übernahme der Süd-Ost Treuhand Steuerberatung setze PwC Österreich einen weiteren Meilenstein in seiner Wachstumsstrategie, wie es heißt. Der Schritt stärke die Präsenz von PwC Österreich sowohl in der Steiermark als auch in Wien und ermögliche eine noch gezieltere Steuerberatung für regionale Mandanten, heißt es. In den letzten Jahren haben etliche große und allergrößte (Big Four-)Kanzleien regionale Konkurrenten in Österreich übernommen.

In Wien eröffnet „Libertas“

Zusätzlich zur Erweiterung des Grazer Büros eröffne PwC die neue Boutique-Steuerberatung „Libertas“ im Herzen von Wien, nahe dem Stephansplatz. Diese werde ebenfalls von Nikolaus Hulatsch (46) geführt, der als neuer Tax Partner die Leitung beider Büros übernehme und seine langjährige Expertise sowie fundierte Marktkenntnis in das PwC-Netzwerk einbringe: Er hatte vor seiner Rolle als Tax Partner bei PwC die Geschäftsführung der Süd-Ost Treuhand inne.

Der Zusammenschluss erweitere das Portfolio von PwC Österreich um Kunden aus dem Segment der Familienunternehmen und des regionalen Mittelstands mit einem jährlichen Umsatzvolumen von rund drei Millionen Euro. „Durch die Einbindung der Süd-Ost Treuhand Steuerberatung können wir von einem breiten Netzwerk und tiefgehender regionaler Expertise profitieren und zugleich unser Beratungsangebot gezielt ausweiten“, so Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich, in einer Aussendung.

Ausbau in der Steiermark

Der PwC-Standort in Graz gewinne durch die Übernahme an Bedeutung und umfasse mittlerweile 35 Mitarbeitende. „Unsere strategische Ausrichtung in der Steiermark fokussiert sich darauf, umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand anzubieten und jungen Talenten aus der Region eine attraktive berufliche Perspektive zu bieten“, so der neue Standort-Chef Hulatsch.