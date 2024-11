Finanzierungsrunde für Energy Hub-Startup Nobile, CMS berät die Geldgeber

Wien. CMS berät 6 Degrees Capital und weitere Investoren bei einer 5 Mio. Euro-Finanzierungsrunde in das Energie-Startup Nobile: Es betreut Energiegemeinschaften.

Ein Team von CMS in Wien unter Federführung von Partner Alexander Rakosi und Rechtsanwalt Marco Steiner-Selenić (beide Corporate/M&A) haben den Lead Investor 6 Degrees Capital und weitere Investoren bei einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Mio. Euro in das Wiener Energy Startup Nobile Group rechtlich beraten, so eine Aussendung. Mit dem Geld will Nobile die Produktentwicklung beschleunigen und die internationale Marktpräsenz ausbauen.

Nobile hat sich auf erneuerbare Energielösungen spezialisiert. Seit 2021 unterstütze das Unternehmen mit seiner Plattform Nobile:Connected Erzeuger bei der Entwicklung von Energiegemeinschaften (Energy-Hubs) und ermögliche dadurch die direkte Versorgung von Verbrauchern mit erneuerbarer Energie auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von 6 Degrees Capital, einem Frühphasen-VC-Fonds mit Sitz in London und Antwerpen, der in Start-ups von der Seed bis zur Series-B-Phase mit einem Fokus in den Bereichen Fintech und SaaS investiert. Neben 6 Degrees Capital waren außerdem D2 Fund, Doral Energy Tech und Helen Ventures beteiligt.

Das Team von CMS

Alexander Rakosi (Lead-Partner, Corporate/M&A) Marco Steiner-Selenić (Lead-Rechtsanwalt, Corporate/M&A) Valentin Ölz (Associate, Corporate/M&A) Dieter Zandler (Partner, Competition) Robert Keisler (Partner, Property & Procurement) Jens Winter (Partner, Employment) Jia Schulz-Cao (Rechtsanwalt, IP/TMC/Commercial) Andreas Lichtenberger (Rechtsanwalt, IP/TMC/Commercial) Florian Liebetreu (Associate, Property & Procurement) Isabella Redl (Associate, IP/TMC/Commercial) Mathias Huber (Associate, IP/TMC/Commercial) Caroline Pavitsits (Associate, Employment)