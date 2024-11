Zwölf Partner und sechs Counsel neu bei Kanzlei Schönherr

Wien/CEE. Schönherr ernennt 12 neuen Partner:innen sowie sechs neue Counsel. Zwei Drittel kommen aus Österreich. Andrei Salajan wird Director Legal Tech & Innovation.

Mit den Ernennungen stärke man die Marktposition in Zentral- und Osteuropa, so eine Aussendung der Wirtschaftskanzlei. Die Hälfte der ernannten Partner:innen sind Frauen. Die neuen Partner:innen und Counsel kommen aus verschiedenen Büros und Fachgruppen der Kanzlei, heißt es weiter.

Drei Viertel der neuen Partner:innen und die Hälfte der neuen Counsel sind dabei konkret in Österreich angesiedelt, die übrigen verteilen sich auf Kroatien, Polen und Rumänien. Zudem hat Schönherr einen Director für Legal Tech & Innovation ernannt, der diesen neuen und zusehends wichtigen Bereich weiterentwickeln werde, wie es heißt.

Die Partner-Ernennung gegen Jahresende ist für viele Kanzleien typisch – auch der ebenfalls stark in CEE vertretene Konkurrent Wolf Theiss hatte vor kurzem die Ernennung von sechs Counsel in fünf Ländern verkündet. Bei Schönherr erfolgen die meisten aktuellen Beförderungen konkret mit Wirkung zum 1. Februar bzw. in zwei Fällen ab 1. August 2025.

Die neuen Partner

Stefanie Aichhorn-Wöss (Österreich) – Gesellschaftsrecht/M&A

Alfred Amann (Österreich) – Gesellschaftsrecht/M&A

Johannes Frank (Österreich) – EU- & Wettbewerbsrecht

Ayla Ilicali (Österreich) – Immobilienrecht

Christoph Jirak (Österreich) – Regulatory

Sara Khalil (Österreich) – Konfliktlösung

Krešimira Krušlin (Kroatien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Sebastian Lukic (Österreich) – Konfliktlösung

Nora Olah (Rumänien) – Konfliktlösung

Daniel Radwański (Polen) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Johannes Stalzer (Österreich) – Regulatory

Stefanie Stegbauer (Österreich) – EU- & Wettbewerbsrecht

Die neuen Counsel

Valerie Ditz-Stimakovits (Österreich) – EU- & Wettbewerbsrecht

Birgit Kapeller-Hirsch (Österreich) – IP & Technologie

Paweł Kułak (Polen) – EU- & Wettbewerbsrecht

Krzysztof Leśniak (Polen) – Gesellschaftsrecht/M&A

Dina Vlahov Buhin (Kroatien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Nina Zafoschnig (Österreich) – Regulatory

Director Legal Tech & Innovation

Andrei Salajan (Österreich)

Das Statement

„Diese Ernennungen zeigen, wie viele herausragende Talente wir in unserem Unternehmen haben, und dass wir tatsächlich eine People Development Company sind“, so Managing Partner Alexander Popp: „Besonders stolz sind wir darauf, dass die Hälfte der neu ernannten Partner:innen Frauen sind – ein klares Statement von Schönherr zu Diversität.“