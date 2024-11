Grant Thornton macht Michael Lembäcker zum Head of Valuation

Wien. Michael Lembäcker (39) leitet jetzt die Bewertungspraxis von Grant Thornton Austria. Der neue Head of Valuation soll die Sparte Unternehmensbewertung ausbauen.

Michael Lembäcker leitet seit Oktober 2024 als Head of Valuation die Bewertungspraxis von Grant Thornton Austria und soll die Beratung von Unternehmen in Fragen der Unternehmensbewertung ausbauen, so eine Aussendung der Kanzlei. Seine Ernennung sei Teil der strategischen Ausrichtung, die Fachbereiche zu stärken und das Beratungsangebot im Bereich Corporate Finance zu erweitern.

Die Position

Der neue Bewertungschef Michael Lembäcker ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Sustainability Auditor und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Unternehmensbewertung und Unternehmensplanung. Er war bisher als Abschlussprüfer von Unternehmen von öffentlichem Interesse und Versicherungsunternehmen sowie als Experte im Bereich der Unternehmensbewertung tätig.

Seine Schwerpunkte liegen in der transaktions- und rechnungslegungsbezogen Bewertung sowie in der Bewertung von technologiebasierenden und sonstigen immateriellen Vermögenswerten (u.a. Patente, Software, Marken), heißt es dazu. Dazu komme Branchenkenntnis insbesondere bei Versicherern, Energieversorgern und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kanzlei

Derzeit hat Grant Thornton Austria laut den Angaben 275 Beschäftigte an den Standorten Wien, Wiener Neustadt und Klagenfurt. Das globale Netzwerk Grant Thornton International kommt auf 73.000 Mitarbeiter:innen. Damit nähert man sich ähnlich wie BDO International oder Forvis Mazars der Größenklasse der Big Four, auch wenn noch ein Abstand bleibt.

Die Statements

„Ich sehe großes Potenzial in der weiteren Entwicklung unserer Bewertungsdienstleistungen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich innovative Ansätze etablieren, um unseren Kundinnen und Kunden die besten Lösungen für ihre komplexen Bewertungsanforderungen anzubieten“, so Michael Lembäcker zur neuen Position.

„Wir sind stolz darauf, Michael Lembäcker in dieser Schlüsselposition begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass er unsere Bewertungspraxis nachhaltig weiterentwickeln wird“, so Christoph Zimmel, CEO von Grant Thornton Austria.