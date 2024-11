Vier neue Partner und zwei neue Counsel bei Latham in Deutschland

Frankfurt. Kanzlei Latham & Watkins befördert mit 1.1.2025 weltweit 24 Anwältinnen und Anwälte zu neuen Partnern, davon vier in Deutschland. Auch zwei Counsel werden ernannt.

Konkret ernennt Latham & Watkins ernennt Kristina Hufnagel mit Wirkung zum 1.1.2025 zur Partnerin in Deutschland. Als Mitglied der Arbeitsrechtspraxis und des Corporate Departments berate sie deutsche und internationale Mandanten in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts sowie bei M&A- und Private Equity-Transaktionen, Umstrukturierungen und Personalanpassungsmaßnahmen. Zuvor waren heuer schon Christina Mann, Jana Dammann de Chapto und Stefan Patzer zu Partnern befördert worden.

Die neuen Counsel

Weiters werden Martina Eisgruber und Ralph Dräger, beide Mitglieder der Bank- und Finanzrechtspraxis, in den Counsel-Status befördert. Sie beraten deutsche und internationale Banken, Private Equity-Gesellschaften und Unternehmenskreditnehmer in nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen, darunter Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen, allgemeinen Unternehmenskrediten sowie Infrastrukturfinanzierungen.

Weltweit beruft Latham zum 1. Januar 2025 insgesamt 24 Anwält:innen in die Partnerschaft (Link). Darüber hinaus werden 27 Counsel bestellt. Die heute verkündeten Partner Promotions folgen der Ernennung von 19 Partnern zu Beginn dieses Jahres.

Die Statements

„Wir gratulieren Kristina herzlich zu ihrer Ernennung zur Partnerin sowie Martina und Ralph zur Beförderung zum Counsel. Alle genießen im Markt großes Ansehen für ihre außerordentliche Fachkompetenz und wir freuen uns, mit ihrer Ernennung unsere Praxis weiter zu stärken“, so Burc Hesse, Managing Partner von Latham & Watkins in Deutschland, in einer Aussendung.

„Die Beförderung der drei Talente ist die hochverdiente Anerkennung für ihre herausragende Arbeit in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so Alexandra Hagelüken, Partnerin Bank- und Finanzrecht in Deutschland.