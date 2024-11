Melanie Gypser wird Partnerin bei Recruiting-Firma lawyers & more

Wien. Melanie Gypser (34) ist neue Partnerin im Team von lawyers & more. Ihr Recruiting-Schwerpunkt sind Kanzleileitungen und Assistenz inklusive juristischer Sachbearbeitung.

Melanie Gypser wird Partnerin des Recruitingteams von lawyers & more, so eine Aussendung des auf juristische Berufe spezialisierten Personalberaters. Ihr Recruitingschwerpunkt liege in der Besetzung von Kanzleileitungen, gehobener Assistenz bis hin zu juristischer Sachbearbeitung.

Die Laufbahn

Die gebürtige Wienerin begann ihre Karriere als Rechtskanzleiassistentin und sammelte Erfahrungen in Wiener Anwaltskanzleien sowie einem international agierenden österreichischen Großkonzern, wie es heißt. Sie hat ein MBA-Studium mit Schwerpunkt HR-Management absolviert und Anfang 2021 ihr eigenes Unternehmen gegründet, das auf Recruiting und Weiterbildungen für Assistenzpositionen sowie Kanzleiorganisation und -aufbau spezialisiert ist.

Die Statements

Lawyers & more-Geschäftsführer Bernhard Breunlich über die Kooperation: „Mit Melanie Gypser vervollständigen wir unser Portfolio, damit können wir das gesamte Spektrum an juristischem Top-Personal noch effektiver anbieten. Und darüber hinaus erweitern wir unser Dienstleistungsanbot in den Bereichen Employer Branding, Transformation und Coaching.“

Melanie Gypser wird zitiert: „Die richtige Besetzung von Schlüsselpositionen ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Ich sehe meine Aufgabe darin, nicht nur die besten Talente zu finden, sondern auch ihre langfristige Bindung und Weiterentwicklung zu fördern.“