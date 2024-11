Heilpflanzenwohl kauft Döderlein und Omniflora mit Clifford Chance

Medizinprodukte & IP. Anwaltssozietät Clifford Chance berät die Heilpflanzenwohl AG beim Erwerb der beiden Over the Counter (OTC)-Produkte „Döderlein“ und „Omniflora“ von Haleon.

Das Projekt umfasste zudem die Einlizenzierung von Namens-, Marken- und Bildrechten der Haleon UK IP Limited sowie die Übertragung von Herstellungs- und Lieferverträgen und Qualitätssicherungsvereinbarungen von der Haleon Sarl an die Heilpflanzenwohl AG, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Zusätzlich zum Erwerb berate Clifford Chance die Heilpflanzenwohl-Unternehmensgruppe auch bei der Entwicklung der Vermarktungsstrategien für die neuen Produkte. Das Clifford Chance-Team, das Heilpflanzenwohl bei der aktuellen Transaktion beriet, stand unter Leitung von Partner Gunnar Sachs (Corporate/Healthcare, Düsseldorf).

Die Unternehmen

Die Heilpflanzenwohl-Unternehmensgruppe mit Sitz in Zug in der Schweiz und Tochtergesellschaft in Berlin entwickelt und vertreibe Arzneimittel und Medizinprodukte auf Basis natürlicher Wirkstoffe. Das britische Unternehmen Haleon wiederum wurde im Juli 2019 als Joint Venture der Konsumgüter-Sparten von GlaxoSmithKline und Pfizer gegründet. Im Juli 2022 wurde Haleon ausgegliedert und an der Londoner Börse notiert.