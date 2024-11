Kapsch TrafficCom ernennt Phil Thompson zum Vice President in Nordamerika

Duluth/Wien. Phil Thompson wird Vice President für Vertrieb und Business Development bei Kapsch TrafficCom Nordamerika.

Phil Thompson bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IoT-Branche mit Führungsrollen im Vertrieb, Marketing und Business Development mit. Er wird künftig die nordamerikanische Vertriebsorganisation des österreichischen Verkehrs- und Mautsystem-Anbieters KapschTrafficCom leiten und folgt auf Dan Toohey, dem man zum bevorstehenden Ruhestand gratuliere, so eine Aussendung.

Ausbau geplant

„Wir freuen uns, Phil in unserem nordamerikanischen Team begrüßen zu dürfen“, so JB Kendrick, Präsident von Kapsch TrafficCom Nordamerika: Seine Management- und Branchenerfahrung werde es ermöglichen, am Markt für intelligente Verkehrslösungen auszubauen.

Frühere Karrierestationen von Thompson waren Spring Window Fashions, Crestron, Control4 und Honeywell sowie Lexmark und Pharos International. Er hat Bachelor-Abschlüsse in Environmental Science and Human Geography von der University of Auckland und war Mitglied des Boards der Consumer Technology Association und der Rutgers University.