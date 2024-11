Neues Praxishandbuch zum Bauvertragsrecht von Austrian Standards

Bau & Normen. Der Verlag von Austrian Standards hat ein Praxishandbuch zum Bauvertragsrecht veröffentlicht. Basis ist das jüngste Update für die ÖNORM B2110, die Vertragsbestimmungen am Bau regelt.

Die Neuausgabe der ÖNORM B 2110 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm“ im Mai 2023 war Anlass für Austrian Standards ein neues Praxishandbuch zum Bauvertragsrecht zu veröffentlichen, so eine Aussendung. Die Herausgeber sind die Anwälte Philip Neubauer und Manuel Fähnrich sowie Richter Philipp Haas.

Der Fokus des neuen Buchs liege primär auf aktuelle Änderungen, wie beispielsweise beim Vertragsrücktritt, den Leistungsabweichungen und den Schlussfeststellungen. Dazu gibt es Analysen, Mustervorlagen und Praxisbeispiele.

Die Inhalte

Bei dem Handbuch werden Gesetzesstellen oder Bestimmungen kapitelweise von den Autoren analysiert und durch Praxistipps ergänzt. Behandelt werden unter anderem die Themen:

Abschluss des Bauvertrags

Leistungserbringung

Vergütung

Leistungsabweichungen und ihre Folgen

Übernahme des Werkes

Rechnungslegung und Sicherstellung

Leistungsstörungen

Schadenersatz

Bauversicherungen

Bauprozess

alternative Streitbelegung

FIDIC-Standards

Das 420-seitige Werk richtet sich laut den Angaben an Juristen sowie Techniker, die sich mit bauvertragsrechtlichen Fragen konfrontiert sehen.

Die Herausgeber

Philip Neubauer ist Anwalt und Partner der Kanzlei Neubauer Fähnrich in Graz. Er ist spezialisiert auf Arbeitsrecht, Bauvertragsrecht, Datenschutzrecht, Gesellschaftsrecht, Vertriebsrecht und Litigation. Er ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter.

Manuel Fähnrich ist ebenfalls Anwalt und Partner der Kanzlei Neubauer Fähnrich. Seine Schwerpunkte liegen im Bauvertragsrecht, Versicherungsvertragsrecht, Immobilienrecht, Mietrecht sowie im Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht.

Philipp Haas ist Richter am Landesgericht für Zivilrechtsachen Graz. Vor seinem Wechsel in die Justiz war er als Anwalt mit Spezialisierung auf Bauvertragsrecht und Vergaberecht sowie als Universitätsassistent am Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht an der Uni Graz tätig.