Niels Flierman wird Vorstand für Board & Paper bei Mayr-Melnhof

Industrie & Management. Die MM Gruppe mit 14.800 Beschäftigten ernennt Niels Flierman (49) zum neuen Vorstand. Er leitet künftig die Division MM Board & Paper.

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat Niels Flierman (49) zum Mitglied des Vorstandes für eine Funktionsperiode von drei Jahren ab Jänner 2025 neu bestellt. Das gibt der Industriekonzern in einer EQS-Plichtmitteilung bekannt.

Die Laufbahn

Niels Flierman leitete zuletzt die Paper & Recycling Division von DS Smith – einem weltweiten Anbieter von nachhaltigen faserbasierten Verpackungen mit Hauptsitz in London – und war als Mitglied des Group Executive Teams verantwortlich für 15 Papierfabriken in Europa und den USA sowie 38 Recyclingstandorte in 14 Ländern, heißt es dazu.

Bei MM werde Flierman für die Division MM Board & Paper zuständig sein, wodurch eine ausgewogene und gestärkte Aufgabenteilung im fortan verköpfigen Vorstand gewährleistet sei. Der Vorstand der MM Gruppe setzt sich künftig zusammen aus:

Peter Oswald (CEO)

Franz Hiesinger (CFO)

Roman Billiani (MM Food & Premium Packaging)

Niels Flierman (MM Board & Paper)

Das Statement

MM Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Eder hält fest, man freue sich, in einer herausfordernden Zeit mit einem starken und ausgewogenen Vorstandsteam die Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft von MM weiter auszubauen. Mit Niels Flierman habe man einen ausgezeichneten, international erfahrenen Manager gewinnen können.