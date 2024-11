Natalie Hahn und Sophie Loidolt gründen neue Kanzlei für Arbeitsrecht

Kanzleien & Gründungen. Natalie Hahn und Sophie Loidolt starten eine gemeinsame Kanzlei für Arbeitsrecht in Wien. Sie kommen von Kunz Wallentin und Baker McKenzie.

Die beiden Anwältinnen Natalie Hahn und Sophie Loidolt haben unter dem Namen HALO Arbeitsrecht am Hohen Markt in Wien eine neue Kanzlei gegründet. Diese ist laut den Angaben auf Arbeitsrecht spezialisiert mit besonderem Fokus auf moderne Themen wie Global Mobility, Remote Work und arbeitsrechtliche Aspekte der Digitalisierung.

„Wir wollen eine Kanzlei schaffen, die unseren langjährigen Mandanten ein echtes Zuhause für maßgeschneiderte, individuelle Lösungen im Arbeitsrecht bietet. Wir stehen für direkten und persönlichen Kontakt und können so gezielt auf die Bedürfnisse unserer Mandanten eingehen“, so Natalie Hahn, die zuletzt Partnerin und Leiterin des Arbeitsrechtsteams der Kanzlei Kunz Wallentin war.

Die ebenfalls auf Arbeitsrecht spezialisierte Sophie Loidolt war zuletzt Anwältin bei Baker McKenzie Wien. „Uns verbindet eine langjährige berufliche Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Mit Natalie als Mentorin und Wegbereiterin im Arbeitsrecht nun gemeinsam eine Kanzlei zu gründen, ist für mich etwas ganz Besonderes. HALO Arbeitsrecht vereint unsere Stärken und Erfahrungen“, so Loidolt.

Die Werdegänge

Natalie Hahn war zuletzt Partnerin bei der Kanzlei Kunz Wallentin und dort Head of Practice Group Labour and Employment. Davor war sie Partnerin bei den Kanzleien E+H, DSC Doralt Seist Csoklich, Schima Mayer Starlinger und KSW sowie Anwältin bei Schönherr, Kunz Schima Wallentin und e|n|w|c. Natalie Hahn studierte an der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Wien und ist Lehrbeauftragte der FH Wiener Neustadt. Sie berate u.a. in den Bereichen Betriebsverfassungsrecht, Outsourcing und Betriebsübergänge, arbeitsrechtliche Litigation und Restrukturierungen/Personalabbauten sowie Arbeitsstrafrecht (Lohn- und Sozialdumping, AZG/ARG, Ausländerbeschäftigung, Bestellung verantwortlicher Beauftragter). Zu ihren Mandanten zählen laut den Angaben Unternehmen wie Novomatic, ÖBB, die Würth-Gruppe und SOS Kinderdorf.

Sophie Loidolt war zuletzt bei der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie in Wien als Anwältin tätig. Davor war sie Rechtsanwaltsanwärterin bei EY Law, E+H, DSC Doralt Seist Csoklich und bei Schima Mayer Starlinger sowie juristische Mitarbeiterin bei DLA Piper, Consultant bei EY und Steuersachbearbeiterin bei Weiler & Partner und RSM Austria. Sie verfügt über Studienabschlüsse in Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft von der WU Wien und ist auf Arbeitsrecht spezialisiert mit besonderem Fokus auf die Bereiche Global Mobility, samt sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Aspekte, Remote Working, Workation sowie grenzüberschreitende Entsendungen und Arbeitskräfteüberlassung.