Pfizer macht Francesca Cozzolino zur Country Managerin Austria

Wien. Die Italienerin Francesca Cozzolino (47) wird Country Managerin von Pfizer in Österreich. Sie leitet damit die Zentrale in Wien und die Produktion in Ort mit insgesamt 520 Beschäftigten.

Francesca Cozzolino ist neu an der Spitze der Pfizer-Vertriebsniederlassung in Wien. Als Country Managerin von Pfizer verantworte sie ab sofort die Strategie des forschenden Pharmaunternehmens in Österreich mit den drei Geschäftsbereichen Primary Care, Specialty Care und Oncology & Innovative Anti-Infectives, so eine Aussendung.

Seit 20 Jahren im Pfizer-Konzern

Die gebürtige Neapolitanerin Cozzolino begann ihre Karriere bei Pfizer Italien im Jahr 2004 als Marketing Effectiveness Advisor. Ab 2021 war sie als Business Unit Lead in Italien tätig, zunächst für Immunology & Inflammation, dann Seltene Erkrankungen und Antiinfectives. Sie hat einen Abschluss der Universität Neapel in Engineering.

In Österreich beschäftigt Pfizer ca. 520 Mitarbeiter:innen an zwei Standorten. Die Pfizer Corporation Austria mit Sitz in Wien Floridsdorf hat derzeit 160 Mitarbeiter:innen und vertreibt etwa 100 Medikamente am österreichischen Markt. Neben dem Vertriebsstandort gibt es mit der Pfizer Manufacturing GmbH einen Produktionsstandort für Impfstoffe in Orth an der Donau (NÖ), deren Geschäftsführer Martin Dallinger ist.

Das Statement

„Gemeinsam mit einem großartig aufgestellten Team, das mich sehr herzlich aufgenommen hat, möchte ich daran arbeiten, die Patient:innen im Land bestmöglich mit unseren innovativen Therapien und Impfstoffen zu versorgen“, so Cozzolino über ihre neue Rolle in Wien.