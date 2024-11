Sabine Frena wird Head of People & Organization bei Austrian Standards

Normen & Recruiting. Sabine Frena (55) leitet jetzt die Personalagenden von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Normen.

Die aus Lienz in Osttirol stammende neue HR-Managerin bringe Expertise mit, die sie während ihrer langjährigen Tätigkeit im internationalen Finanzsektor und bei der Europäischen Kommission erworben habe, so eine Aussendung.

In ihrer neuen Rolle als Head of People & Organization werde Frena den Schwerpunkt auf die strategische Weiterentwicklung der Organisation und ihrer Mitarbeitenden legen. Sie verfüge zudem über umfassende Expertise im Aufbau von HR-Funktionen und in der Entwicklung professioneller Servicebereiche. Austrian Standards hat rund 130 Beschäftigte.

„Gut durch die Transformation begleiten“

„Mit Sabine Frena haben wir eine international erfahrene und vielseitige P&O-Managerin für unsere Organisation gewonnen. Ihre Expertise ist für die Transformation unserer Organisation von großer Bedeutung. Mit ihrer Kombination aus Empathie und Tatkraft wird sie unsere Organisation weiterentwickeln und damit auch unsere Kultur auf Basis unserer Werte impactstark, integrierend und innovationsfreudig fördern“, so Valerie Höllinger, CEO und Managing Director von Austrian Standards.