Bitwise bringt den ersten Aptos Staking ETP mit White & Case

Krypto & Handel. White & Case berät die Bitwise Group bei der Emission des ersten Aptos Staking ETP: Er bildet die Wertentwicklung der Kryptowährung Aptos ab.

White & Case hat die Bitwise Group (vormals ETC Group), einen Anbieter von digitalen Asset-Backed Securities, bei der Erweiterung ihres Portfolios im Rahmen der Emission des weltweit ersten Aptos Staking ETP beraten, so eine Aussendung.

Die Emission

Das neue Exchange Traded Product (ETP) werde voraussichtlich am 19. November 2024 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Es bilde die Wertentwicklung der Kryptowährung Aptos ab, werde in Fiat-Währung gehandelt und sei zu 100 Prozent physisch mit Aptos hinterlegt, die bei einer regulierten Verwahrstelle verwahrt werden.

Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener, Local Partnerin Claire-Marie Mallad und Associate Daniel Sander (alle Capital Markets).