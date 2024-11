Neue internationale Steuerregeln: ASW-Kurse ab 18. November

Verrechnungspreise & Co. International tätige Unternehmen müssen sich auf Änderungen bei den Verrechnungspreisrichtlinien einstellen, so die ASW. Man bietet neue Fortbildungstermine und den EU-Steuerlehrgang.

Die aktuellen Anpassungen der Verrechnungspreisrichtlinien durch den Wartungserlass 2024 stellen neue Anforderungen an Unternehmen, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): Es werde zunehmend wichtig, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Konkret bietet die ASW ab Mitte November dazu wieder mehrere Fortbildungstermine sowie den Lehrgang „Internationales Steuerrecht in der EU“ an.

Die Veranstaltungen

Die kommenden Termine sind demnach:

„Pillar Two – Sind Steueroasen nun endlich trocken?“ am 18.11.2024 (Mag. Dr. Valentin Bendlinger, MSc LL.M. (NYU)).

„Transfer Pricing Boot Camp“ von 20.11.2024 – 21.11.2024 (StB/WP Dr. Raphael Holzinger LL.M., LL.M. (WU), MSc (WU))

„Einführung und Auffrischung Verrechnungspreise“ am 09.12.2024 (StB Mag. Doris Bramo-Hackel, MSc)

Internationales Steuerrecht in der EU – Lehrgang (04.03.2025 – 10.04.2025)

Der Lehrgang

Der Internationales Steuerrecht in der EU – Lehrgang behandelt Grundlagen des Euoparechts, Steuerplanung in der EU, den grenzüberschreitenden Arbeitnehmer-Einsatz (steuerlich sowie arbeits- und sozialversicherungsrechtlich betrachtet), EU-Recht und Umsatzsteuer, Transfer Pricing im europäischen Kontext, Streitbeilegung u.a.

Dabei wird auch auf Aspekte wie die Besteuerung von Kapitalgesellschaften in der EU und Doppelbesteuerungsabkommen eingegangen, so die Veranstalter.