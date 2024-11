Steuerkanzlei TPA befördert Günther Neugschwandtner zum Partner in NÖ

Gmünd/Schrems/Zwettl. Steuerberater TPA erweitert mit Günther Neugschwandtner (43) die Führungsriege in Niederösterreich.

Der gebürtige Niederösterreicher Neugschwandtner ist seit 2021 bei TPA an Bord und hat sich laut den Angaben neben der laufenden Beratung auf die Fachgebiete Rechtsformgestaltung, Beratung von Klein- und Mittelunternehmern sowie Freiberuflern spezialisiert. TPA beschäftigt insgesamt rund 850 Menschen in Österreich.

Die Laufbahn

Neugschwandtner absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Dabei spezialisierte er sich auf Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Unternehmensrechnung. Nach seinem Studienabschluss arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der WU. Vor seinem Eintritt bei TPA war Neugschwandtner laut den Angaben in verschiedenen nationalen und internationalen Kanzleien tätig.

Das Statement

Leopold Brunner, Partner bei TPA: „Günther Neugschwandtner ist seit 2021 Teil unseres Teams und hat sich in kürzester Zeit als unverzichtbar erwiesen. Sein tiefgreifendes Wissen hat uns enorm bereichert und unsere Kompetenzen erweitert. Deshalb freuen wir uns sehr, ihn jetzt als Partner bei TPA willkommen zu heißen.“