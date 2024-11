Westfield Donau Zentrum: Melanie Hanousek wird neue General Managerin

Handel & Management. Unibail-Rodamco-Westfield ernennt Melanie Hanousek (34) zur neuen General Managerin des Shopping-Riesen Donau Zentrum in Wien.

Unibail-Rodamco-Westfield, Eigentümer und Betreiber des Donau Zentrums in Wien, besetzt die Position des General Managers intern und befördert Melanie Hanousek mit 1. November 2024 zur neuen Leiterin des Shopping Centers, so eine Aussendung. Sie ist seit 2021 für Unibail-Rodamco-Westfield tätig und leitete zuletzt in der Rolle als Operating Manager die Planung und operative Steuerung des Donau Zentrums.

„Ich freue mich außerordentlich über das in mich gesetzte Vertrauen und die neue Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich das Center mit viel Elan und Kreativität in die Zukunft führen, die Service- und Aufenthaltsqualität weiter erhöhen und unsere Mietpartner und Besucher mit innovativen Ideen, neuen Kooperationen und nachhaltigen Konzepten begeistern“, so Hanousek.

Der Werdegang

Die gebürtige Steirerin Melanie Hanousek begann ihre Karriere in der Tourismusbranche bei TUI. Anschließend wechselte sie in die Hotellerie und leitete als Hoteldirektorin das Hotel Altstadt Vienna, bevor sie Ende 2021 zu Unibail-Rodamco-Westfield wechselte.

Seit ihrem Unternehmenseintritt hatte Hanousek unter anderem bereits die stellvertretende Center Leitung in der Westfield Shopping City Süd inne. Sie hat einen Master of Arts in Projektmanagement und Organisation von der Fachhochschule des BFI Wien sowie einem Master of Arts in Innovation and Management im Tourismus von der FH Salzburg.