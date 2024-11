Legal Tech-Forum: Die Rolle des Menschen in einer KI-Welt

Wien. Der Legal Tech Hub Europe (LTHE) veranstaltete unlängst das „Innovators‘ Forum“. Die Veranstaltung behandelte die Rolle des Menschen in der zunehmend digitalisierten Rechtsbranche.

Am 11. Oktober 2024 lud der Legal Tech Hub Europe (LTHE) zum „Innovators‘ Forum“ in die Wiener Eventlocation k47. Die Gäste aus der Rechtsbranche folgten dabei der Einladung der LTHE-Gründer Stefan Artner (Dorda), Gudrun Stangl (Schönherr) und Philipp Kinsky (Herbst Kinsky): Die Themen reichten von der Neugestaltung der Rechtspraxis über die wissenschaftlichen Grundlagen von Künstlicher Intelligenz bis hin zur Verbesserung des Zugangs zu juristischem Wissen und der Rechtsberatung, so die Veranstalter.

Juristen und KI-Profis aus insgesamt zehn Ländern teilten ihre Erfahrungen bei der Veranstaltung mit dem Publikum und zeigten in ihren Beiträgen mögliche Wege, die der Anwaltsberuf im Zeitalter von KI künftig nehmen könnte.

Die Rolle des Menschen im Fokus

Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung war die Rolle des Menschen in einer zunehmend digitalisierten Rechtsbranche. In der Keynote wurde betont, dass KI zwar ein mächtiges Werkzeug ist, aber den menschlichen Faktor nicht ersetzen kann. Vielmehr gelte es, die Stärken von Mensch und Maschine zu kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

„Die Zukunft kann niemand vorhersagen – aber eines ist sicher: KI wird die Tätigkeiten in der Rechtsbranche verändern, und es liegt an uns, diese Veränderungen aktiv zu gestalten und KI-Anwendungen zum Nutzen sowohl unserer Klienten als auch unserer Kanzleien einzusetzen“, so Philipp Kinsky.

„Die diesjährige Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt, dass die Integration von KI in die Rechtspraxis nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist klar, dass die KI das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Recht praktizieren, grundlegend zu verändern, und es liegt an uns, diese Veränderungen aktiv zu gestalten und KI-Anwendungen zum Nutzen sowohl unserer Klienten als auch unserer Kanzleien einzusetzen. Gleichzeitig ist es wichtig, den menschlichen Faktor nicht aus den Augen zu verlieren“, so Stefan Artner.

Der Legal Tech Hub Europe (LTHE) wurde 2018 ins Leben gerufen. Gegründet wurde die Initiative von den Anwaltskanzleien Dorda, Schönherr, Herbst Kinsky, SCWP und EH.