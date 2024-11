Arbeitsrechtlerin Sandra Popp ist jetzt Counsel bei PwC Legal

Wien. Sandra Popp (36) ist jetzt Counsel bei PwC Legal im Bereich Arbeitsrecht. Ein weiteres Thema für sie ist M&A.

Die gebürtige Wienerin Popp berate seit rund 10 Jahren nationale und internationale Mandant:innen im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht. Besonders spezialisiert ist sie laut einer Aussendung auf die Themen flexibles Arbeiten, Arbeitszeit und Gleichbehandlung. Darüber hinaus begleite sie regelmäßig M&A-Transaktionen und Umstrukturierungen, so PwC Legal.

Die Laufbahn

Sandra Popp legte bereits im Studium einen Schwerpunkt auf den Bereich Arbeitsrecht und schloss 2014 das Magisterstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Sie absolvierte 2018 die Rechtsanwaltsprüfung und war nach einer mehrjährigen Tätigkeit in einer Wiener Arbeitsrechtsboutique zunächst als Konzipientin und ab 2020 als Rechtsanwältin (in ständiger Kooperation) in der Arbeitsrechtsabteilung einer Wiener Wirtschaftskanzlei tätig.

Das Statement

„Wir freuen uns, mit Sandra Popp eine versierte Expertin mit fundierter Ausbildung und langjähriger Erfahrung an Bord zu haben. Sie verstärkt unser Arbeitsrechtsteam und unsere Kompetenz in diesem wichtigen Rechtsbereich wesentlich”, so Ursula Roberts, Partnerin und Rechtsanwältin bei PwC Legal.