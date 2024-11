Axel Springer verkauft Finanzen.net an Inflexion: Latham hilft dabei

Medien & Anwälte. Investor Inflexion kauft das Finanz-Portal Finanzen.net vom Axel Springer-Konzern. Latham & Watkins berät bei der Übernahme.

Latham & Watkins hat Inflexion Partners, ein europäisches Private Equity-Unternehmen, beim Erwerb des digitalen Brokers und Finanzinformationsportals Finanzen.net beraten.

Das Investment, gemeinsam mit den Gründern der Finanzen.net Gruppe, erfolgt laut einer Aussendung über den Inflexion Buyout Fund VI. Es sei nach Tierarzt Plus Partner das zweite Investment in der DACH-Region, seit Inflexion Anfang des Jahres ihr deutsches Büro in Frankfurt eröffnet hat. Die Transaktion erfolge unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Freigaben.

Das Beratungsteam

Im Team der Kanzlei waren Burc Hesse (Partner, München), Maximilian Platzer (Partner, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Dominik Waldvogel, Corinna Freudenmacher, Chris Freitag und Philipp Gärtner (alle Associate, Private Equity, München), Dominique Brieger (Associate, Private Equity, Frankfurt), Stefan Süß (Partner), Johannes Lieb (Associate, beide Steuerrecht) und Kristina Hufnagel (Associate, Arbeitsrecht).

Auch Christian Jahn (Partner), Johanna Wörle (Associate, Bank- und Finanzrecht, alle München), Susan Kempe-Müller (Partner, Corporate/IP), Axel Schiemann (Partner, Bank- und Finanzmarktaufsichtsrecht), Max Hauser (Partner, alle Frankfurt) und Friederike Hammwöhner (Associate, Brüssel, beide Kartellrecht) waren dabei.