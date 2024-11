CBRE Austria macht Marc Steinke zum neuen Head of Research

Wien. CBRE Austria hat mit Marc Steinke (33) einen neuen Head of Research. Der studierte Geograf kommt von Colliers Deutschland.

CBRE Austria hat seit Anfang Oktober mit Marc Steinke einen neuen Head of Research. Der studierte Geograf war zuvor rund sechs Jahre für Colliers International in Düsseldorf und Berlin im Research tätig, so eine Aussendung. CBRE gehört ebenso wie Colliers, Cushman & Wakefield u.a. zu den großen internationalen Immobilienmaklern und -Dienstleistern.

Die Aufgabe

Steinke leitet seit kurzem das Research Team in Österreich und ist damit für die professionelle Aufbereitung und Bereitstellung aller Daten für den österreichischen Immobilienmarkt verantwortlich, heißt es. Darüber hinaus werde ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit darin liegen, die Digitalisierung im Unternehmen weiter voranzutreiben.

Insgesamt kommt die an der New Yorker Börse notierende CBRE auf weltweit rund 130.000 Beschäftigte. Man sei in mehr als 100 Ländern tätig und habe eine entsprechend große Datenbasis. „Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit wird daher auch im Consulting angesiedelt sein. Wir beraten unsere Kunden mit maßgeschneiderten Analysen und Handlungsempfehlungen, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen“, so Steinke.

Das Statement

„Wir freuen uns mit Marc Steinke einen hoch engagierten, motivierten Immobilienspezialisten gefunden zu haben, der unsere Business Lines mit seinen profunden Analysen in allen Assetklassen bei ihren Entscheidungen unterstützen wird“, sagt Andreas Ridder, Managing Director bei CBRE Austria.