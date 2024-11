Wohn-Solar-Verbriefung über 240 Millionen Euro bei Enpal: Die Berater

Berlin. Hogan Lovells und Clifford Chance beraten beim Wohn-Solar-Verbriefungsprogramm von Enpal über 240 Millionen Euro. Der Europäische Investitionsfonds EIF garantiert für eine Tranche.

Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Citi, Barclays, Bank of America und Crédit Agricole CIB bei der Emission der ersten öffentlichen, durch Wohn-Solaranlagen besicherten Verbriefung in Europa für das „Climate-Tech“-Startup Enpal beraten, so eine Aussendung. Das Clifford Chance-Team, das die Banken bei der Transaktion beriet, stand unter der Leitung von Partner Oliver Kronat.

Grüne Energie im Mietmodell

Enpal mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet und ist ein Anbieter von Solar- und Wärmepumpensystemen mit rund 80.000 Kunden. Man bietet Eigenheimbesitzern grüne Energie per Mietmodell mit Kaufoption. Nun holt Enpal sich durch die Verbriefung frisches Geld: Die Transaktion mit einem Volumen von 240 Mio. Euro werde durch ein Portfolio von rund 8.500 Solarfinanzierungen für Eigenheimbesitzer in Deutschland abgesichert.

Enpal wurde bei der Verbriefung von Hogan Lovells beraten: Das Team stand unter Leitung des Partners Dietmar Helms und des Counsels Sebastian Oebels. Die Transaktion ist die erste deutsche Verbriefung, bei der eine Tranche (Class A1 Notes) direkt durch eine Garantie des Europäischen Investitionsfonds (EIF) abgesichert ist, so die Kanzlei.

„Golden Ray – 1“ mit Citi als Sole Arranger

Die als „Golden Ray – 1“ bezeichnete Transaktion wurde von Citi als Sole Arranger geleitet und strukturiert, und von Citi, Barclays, Bank of America und Crédit Agricole CIB als Joint Lead Managers platziert. Die Transaktion wurde als Green Bond strukturiert und von Moody’s und KBRA geratet.