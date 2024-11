Fieldfisher holt Veronika Wolfbauer als Legal Director für Tech & Regulierung

Wien. Veronika Wolfbauer wird neue Legal Director im Wiener Büro von Fieldfisher. Sie war zuvor u.a. bei Schönherr.

Einen neuen Schwerpunkt bei der Rechtsberatung will die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher setzen: Das Wiener Büro der Sozietät hat die auf Öffentliches Recht und Technologieregulierung spezialisierte Anwältin Veronika Wolfbauer als neue Legal Director geholt.

Der Werdegang

Veronika Wolfbauer war vor ihrem Einstieg bei Fieldfisher Österreich elf Jahre Anwältin bei Schönherr in Wien und davor Associate bei KWR Karasek Wietrzyk sowie Legal Counsel und Compliance Officer bei der Central European Gas Hub AG. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien. Wolfbauer ist laut den Angaben unter anderem auf Datenschutzrecht, Plattformregulierung und Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert. Außerdem berät sie Mandanten in den Bereichen Glücksspiel- und Apothekenrecht.

Die Statements

„Wir freuen uns besonders, dass wir mit Veronika eine echte Branchengröße im Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht und Technologieregulierung für unser Office gewinnen können. Wir sind überzeugt, dass sie nicht nur eine große Bereicherung für Fieldfisher in Wien ist, sondern durch ihren Schwerpunkt auch eine große Verstärkung für unsere internationale Praxis sein wird“, so Thomas Ruhm, Managing Partner von Fieldfisher Austria.

„Fieldfisher ist unabhängig von der schon Jahrhunderte langen Firmengeschichte heute am Rechtsmarkt als führende Tech-Kanzlei bekannt – das ist für jede Rechtsanwältin mit meinem Schwerpunkt eine spannende Herausforderung und bietet mir die Möglichkeit, meine Expertise im Regulierungsrecht auf internationaler Ebene weiterzuentwickeln“, so Wolfbauer. Das Wiener Büro von Fieldfisher wurde im Juni 2023 eröffnet und ist das 26. Büro der internationalen Wirtschaftskanzlei.