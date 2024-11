Formycon macht ein Upgrading an der Börse mit Kanzlei Noerr

Aktien & Anwälte. Noerr berät die Formycon AG, Hersteller von Biosimilars, beim Uplisting ihrer Aktien: Sie wechselt in das Prime Standard Marktsegment der Frankfurter Börse.

Noerr hat die Formycon AG mit einem Team unter Leitung der Partner Julian Schulze De la Cruz und Ralph Schilha bei der Zulassung ihrer Aktien zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse („Uplisting“) beraten.

Die Aktien der bislang im Freiverkehr (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Formycon AG wurden demnach am 11. November 2024 zugelassen. Die Zulassung erfolgte auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der am 8. November 2024 von der deutschen Finanzaufsicht BaFin gebilligt wurde, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei. Als Listing Agent für das Uplisting fungiert M.M.Warburg & Co.

Das Unternehmen

Formycon ist ein führender Entwickler von Biosimilars, also Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiere sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie u.a.

Das Noerr-Team hat Formycon im Rahmen der Transaktion insbesondere bei der Erstellung des Wertpapierprospekts sowie bei Fragen der Kapitalmarkt-Compliance und Corporate Governance beraten. Man war für Formycon u.a. auch schon bei der Hauptversammlung 2024 sowie beim Einstieg des Investors Gedeon Richter über eine Kapitalerhöhung beraten.