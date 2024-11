Fußball Bundesliga-Profi Bernhard Schmidt wechselt zu Schönherr

Sport & Kanzleien. Wirtschaftskanzlei Schönherr baut im Bereich Sports & Entertainment aus. Der neue Anwalt Bernhard Schmidt war zuvor Rechtschef eines Vereins der Fußball-Bundesliga.

Wirtschaftskanzlei Schönherr erweitert ihre Expertise im Bereich „Sports & Entertainment“: Man reagiere damit auf die wachsende Bedeutung der Sport- und Unterhaltungsindustrie und deren rechtliche Herausforderungen. Konkret verstärkt seit Anfang September 2024 Rechtsanwalt Bernhard Schmidt Schönherrs IP & Technology-Team, wie die Kanzlei jetzt in einer Aussendung verkündet.

Die Laufbahn

Bernhard Schmidt verfüge als Experte für Sportrecht u.a. über umfassende Erfahrung als Leiter der Rechtsabteilung eines österreichischen Fußball-Bundesligisten (der LASK, Anm.d.Red.). Er hat einen Master in International Sports Management (MBA) der European Sport Business School.

Im Sportrecht berate er nationale und internationale Akteur:innen wie Vereine, Athlet:innen, Sponsor:innen und Medien. Zudem vertrete er Mandant:innen in sportrechtlichen Streitigkeiten und berate in diesem Zusammenhang auch zu immaterialgüter- und lauterkeitsrechtlichen Fragen.

Das Ausbauziel

Für Wirtschaftskanzlei Schönherr geht es beim Sportrecht u.a. um Spielertransfers und Sponsoringverträge bis hin zu Investitionen, heißt es weiter. „Der Ausbau dieses Bereichs ist ein wesentlicher Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung“, so Michael Woller, Partner und Co-Leiter der Praxisgruppe IP & Technology.

„Mit Bernhard haben wir einen Experten, der die idealen Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt, um die anstehenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern und unser Know-how nach außen zu tragen“, so Dominik Hofmarcher, ebenfalls Partner in der Praxisgruppe IP & Technology und spezialisiert auf den Entertainmentbereich. Die Kanzlei hat zuletzt u.a. die Eversports-Anteilseigner beim Exit durch Verkauf an Verdane beraten.

Auf dem Gebiet des Sportrechts kommt es auch in Österreich immer wieder zu interessanten Transaktionen. So griff etwa der deutsche Kapitalgeber Panna Football Partners heuer dem steirischen KSV 1919 unter die Arme, wobei die auf Sportrecht spezialisierte Anwältin Christina Toth aktiv war. Personell verstärkt hat sich auf dem Gebiet auch die Kanzlei FSM. Und im Verlag Facultas ist unlängst das „Praxishandbuch Sportrecht“ erschienen.