Neues Präsidium für die Notare der Ostregion: Rein Wiener Besetzung

Wien. Alexander Winkler (51) ist neuer Präsident der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Auch drei Vizepräsidenten sind neu gewählt.



Notar Alexander Winkler wurde Anfang November 2024 in Wien vom Kollegium der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland zum neuen Präsidenten gewählt, so eine Aussendung. Winkler folgt in dieser Funktion Notar Michael Lunzer nach, der seit 2016 als Präsident tätig war.

Die ebenfalls neu gewählten Vizepräsidenten der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland sind Georg Schreiber, Andreas Tschugguel und Reinhard Wittmann, alle drei – so wie der Präsident – Notare in Wien.

Mit aktuell 486 Mitgliedern ist die Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland die größte der sechs Länderkammern in Österreich. Die meisten ihrer Mitglieder sind in den flächen- bzw. einwohnerstärksten Bundesländern Wien und Niederösterreich tätig.

Die Laufbahn

Der gebürtige Wiener Alexander Winkler wurde 2005 als Notar in Kirchberg an der Pielach (NÖ) angelobt und ist seit 2014 als Notar in Wien tätig. Winkler engagiere sich seit Jahren im Bereich der Geldwäscheprävention und -vermeidung und leite nach langjähriger Mitarbeit bei der europäischen und internationalen Vertretung der Notariatskammer unter anderem den Fachausschuss für Treuhandwesen, Geldwäscheprävention und Haftpflichtversicherung der Österreichischen Notariatskammer, heißt es dazu. Winkler publiziert im Bereich Erbrecht und Gesellschaftsrecht und ist Schriftleiter der Notariatszeitung.

Die Aufgabe

„Eine wichtige Aufgabe in meiner neuen Funktion als Kammerpräsident ist es, das Bild des Notariats mitzugestalten. Dazu gehört auch, die Rolle der Notarinnen und Notare zu stärken“, so Alexander Winkler über seine neue Aufgabe.

„In ihrer Funktion als Gerichtskommissär:innen sind sie ein wesentlicher Teil der Justiz und bereit zur gezielten Entlastung der Gerichte, neue Aufgaben zu übernehmen. Als One-Stop-Shop sorgen die Notarinnen und Notare für mehr Effizienz und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Bürokratieabbau. Zudem ist das Notariat mit dem Angebot der Online-Rechtsdienstleistungen Vorreiter im Bereich der Digitalisierung“, so Winkler weiter.