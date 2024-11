Beratungsunternehmen: Verstärkung für das Wiener Büro von Horváth

Management & Berater. Katharina Rosteck und Jasmin Strobl werden Senior Consultants bei Horváth in Wien. Auch vier neue Consultants gibt es im Team.

Managementberatung Horváth baut das Team in Wien aus: Neu an Bord als Senior Consultants sind laut einer Aussendung Katharina Rosteck (34) und Jasmin Strobl (27). Beide arbeiten im Team von Peter Schentler im Bereich CFO-Beratung.

Außerdem gibt es vier neue Consultants in den Bereichen Nachhaltigkeit, Strategie und CFO-Offering: Helen Heseding (Sustainability & Green Transformation), Adina Nita (Strategie & Transformation), Alicia Endres (CFO-Offering) und Jonas-Maximilian Brosius (CFO-Offering). Horváth ist eine internationale Managementberatung mit rund 1.300 Beschäftigten an Standorten in Europa, den USA und weiteren Märkten. Im Wiener Büro arbeiten derzeit mehr als 50 Personen, heißt es auf Anfrage.

Die neuen Senior Consultants

Katharina Rosteck ist seit Februar 2024 im Team von Horváth in Wien im Bereich Controlling & Finance. Zu ihren Stärken zählen demnach die Gestaltung von Shared Services und das Design von Target Operating Models (TOM). Vor ihrem Einstieg bei Horváth arbeitete Rosteck mehrere Jahre in der Managementberatung, wo sie laut den Angaben vor allem Transformationsprojekte in der CFO-Organisation betreute. Die gebürtige Deutsche studierte Wirtschaft und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der University of Texas in Austin.

Die gebürtige Niederösterreicherin Jasmin Strobl ist seit Juli 2024 Senior Consultant im Wiener Horváth-Team und war in der Vergangenheit bereits für Banken- und Dienstleistungsunternehmen tätig; zu ihren Themen gehört u.a. internationale Rechnungslegung. Strobl studierte Unternehmensführung an der FH Wien der WKW.

Das Statement

„Der Ausbau unseres Teams in Wien ist ein klares Zeichen für unseren Erfolg und unsere wachsende Rolle im Markt“, so Peter Schentler, Partner bei Horváth und Leiter der CFO-Beratung: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren neuen Kolleg:innen unsere Position als führende Managementberatung weiter zu stärken und gewinnbringende Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“