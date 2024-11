Deloitte gibt Anfang Dezember Steuertipps für Freiberufler und KMU

Steuergestaltung zum Jahresende. Im Dezember sind noch wichtige steuerliche Optimierungen vorzunehmen. Deloitte hält für freiberufliche Klienten und KMU ein Webinar ab.

Das Jahresende rückt mit großen Schritten näher und mit ihm die Gelegenheit, wichtige steuerliche Gestaltungen und Optimierungen für KMU und Freiberufler:innen noch rechtzeitig in Angriff zu nehmen, so eine Klienteninfo von Big Four-Multi Deloitte. Wie viele andere Steuerkanzleien informiert man derzeit seine Kundschaft, denn das Potenzial zur Steuer-Ersparnis ist hoch. Gleichzeitig ist ist natürlich eine gewisse Eile geboten, denn am 32. Dezember ist es bekanntlich zu spät.

„Steuertipps für KMU und Freiberufler:innen“

Bei dem Webinar am 3.12.2024 geht es laut Deloitte um mögliche Steueroptimierungsstrategien, die noch vor dem Jahreswechsel umgesetzt werden können. Ebenfalls behandelt werden steuerliche Neuerungen im Jahr 2025. Zielgruppe seien Bilanzierer:innen, Einnahmen-/ Ausgaben-Rechner:innen wie auch Überschussrechner:innen. Die Referentinnen sind Senior Manager Anna-Maria Neumeister und Partnerin Isabell Krug von Deloitte Tax & Legal.

Das Webinar behandle u.a. die Wahl der richtigen Rechtsform, steuerlich sinnvolle Investitionen zum Jahresende, Abschreibungsvarianten, Maßnahmen bei der Sozialversicherung u.a. Weiters geht es um Instrumente wie Investitionsfreibetrag, Sonderausgaben inklusive Öko-Sonderausgabenpauschale, Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeiterprämien, Regelungen für Homeoffice u.a.