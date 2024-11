Der Advent ist die richtige Zeit für Maschinenverkäufe, so Auktionshaus

Unternehmen & Auktionen. Auktionshaus Surplex macht Stimmung für Maschinenverkäufe zu Jahresende: Fünf Gründe dafür werden genannt, von Platzbedarf bis Steueroptimierung.



Neben steuerlichen und bilanziellen Vorteilen biete ein Verkauf jetzt die Chance, Platz und Budget für Investitionen im neuen Jahr zu schaffen, so das deutsche Industrie-Auktionshaus Surplex, das seit August 2024 Teil der TBAuctions-Gruppe ist.

In einer Aussendung listet man Gründe auf, warum der Dezember nicht mit Punsch und Keksen, sondern mit dem Auftritt in Maschinen-Katalogen (bei Surplex selbst unterteilt in Metall, Holz, Bau) verbracht werden sollte. Das Jahresende sei ohnehin in vielen Unternehmen die Zeit, Bilanz zu ziehen und die Weichen für das kommende Jahr zu stellen, so Surplex. Weitere Anbieter auf diesem Gebiet sind etwa Machineseeker, Hämmerle oder ÖVG.

Motivation für Shopper und Verkäufer

Folgende fünf Gründe sieht man bei Surplex für Maschinen-Shopping in der Vorweihnachtszeit: