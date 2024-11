„Digitaler Humanismus in der Praxis“: Einreichfrist für Preis endet am 25.11.

Fortschritt & Ethik. Bis 25.11.2024 können sich Kandidaten für den Preis „Digitaler Humanismus in der Praxis“ von msg Plaut, ADV u.a. bewerben. Er soll Projekte auszeichnen, die Innovation und Ethik vereinen.

Digitale Projekte, Dienstleistungen oder Personen, die ethische und gesellschaftliche Werte in den Mittelpunkt stellen, können sich noch bis zum 25. November für den Award „Digitaler Humanismus in der Praxis“ bewerben, so eine Aussendung. Vergeben wird dieser Anfang 2025 von msg Plaut sowie Austrian Digital Value (ADV) mit Unterstützung des Vereins zur Förderung des digitalen Humanismus .

Drei Kategorien

Mit dem Preis „Digitaler Humanismus in der Praxis“ möchten die Veranstalter laut den Angaben Projekte, Menschen und Unternehmen mit „echter Vorbildwirkung“ auszeichen, die „Innovation und humanistische Werte erfolgreich vereinen“. Auf einer Gala werde der Award am 21. Jänner 2025 zum ersten Mal in Österreich vergeben, heißt es. Dabei gibt es konkret drei Kategorien:

Projekte,

Organisationen

Personen

Eine Jury bestehend aus Georg Krause (msg Plaut), Roland Ledinger (BRZ), Thomas Arnolder (A1), Sabine Herlitschka (Infineon), Harald Kräuter (ORF), Hartwig Löger (VIG), Wolfgang Müller (Stadt Wien), Patricia Neumann (Siemens), Sarah Spiekermann (WU Wien), Henrietta Egerth (FFG), Gerfried Stocker (Ars Electronica Center) und Hannes Werthner (TU Wien) entscheidet über die Gewinner der jeweiligen Kategorien.

Über die Veranstalter

Die msg Plaut Gruppe ist ein IT-Dienstleister in Österreich, mit rund 750 Mitarbeitern. Austrian Digital Value (ADV) ist eine Vereinigung in der IKT-Branche in Österreich. Aktuell zählen laut eigenen Angaben rund 400 Personen und 350 Unternehmen zum Netzwerk. Der „Verein zur Förderung des digitalen Humanismus“ will eine internationale Plattform für Wissenschaftler, Politiker und Industrie bilden, die sich für Technologieentwicklung auf Basis humanistischer Werte einsetze. Für den Mai 2025 plant man die erste „Digital Humanism Conference“ in Wien.