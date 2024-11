FH Joanneum: Corinna Engelhardt-Nowitzki ist neue Rektorin

Graz. Corinna Engelhardt-Nowitzki, Geschäftsführerin und akademische Leiterin der FH Joanneum, wird zur Rektorin befördert. Neue Vizerektorin ist Martina König.

Die wissenschaftliche Geschäftsführerin und akademische Leiterin der FH Joanneum, Corinna Engelhardt-Nowitzki, wurde am 19. November 2024 ofiziell in ihr neues Amt als Rektorin (FH) eingeführt. Dabei wurde auch die neue Vizerektorin (FH) Martina König in ihrer Funktion begrüßt, so eine Aussendung.

Bei dem Event dabei waren Mitarbeitende, Wegbegleiter sowie als Ehrengäste Bundesminister Martin Polaschek und die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Die FH Joanneum ist eine steirische Fachhochschule mit Standorten in Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg sowie rund 5000 Studierenden.

Die Besetzung

Rektorin (FH) FH-Prof. mont. Dr. Corinna Engelhardt-Nowitzki ist seit Mai 2023 neben Martin Payer, dem kaufmännischen Geschäftsführer der FH Joanneum, wissenschaftliche Geschäftsführerin. Seit Jänner 2024 hat sie auch deren Akademische Leitung inne. Als Rektorin (FH) werde sie die Strategie der „Zukunftshochschule FH Joanneum“ weiter vorantreiben, heißt es. Dazu gehöre gezielte Portfolio-Optimierung und die Schaffung von Synergien für ein vielfältiges und hochwertiges Bildungsangebot. „Unsere inhaltliche Ausrichtung orientiert sich an fünf entscheidenden Faktoren, die zentrale Herausforderungen unserer Zeit repräsentieren: Defossilisierung, Digitalisierung, Demografie, Demokratie und Didaktik“, so Engelhardt-Nowitzki.

Die neue Rektorin absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre und erlangte ihr Doktorat in Informationslogistik an der Montanuniversität Leoben, wo sie auch als Universitätsprofessorin tätig war. Vor ihrem Wechsel an die FH Joanneum leitete sie unter anderem an der FH Technikum Wien das Department Industrial Engineering.

Zu ihrer Vizerektorin (FH) wurde Mag. Martina König, stellvertretende Akademische Leitung der FH Joanneum und Leiterin des Masterlehrgangs „Technische Dokumentation”, vom FH Kollegium gewählt.