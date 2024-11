Goldbach Austria geht an Azerion mit Hilfe von CMS

Werbevermarkter & Anwälte. Ein Team von CMS hat die Schweizer Goldbach Group beim Verkauf ihrer Tochter Goldbach Austria an Azerion beraten. Der Käufer erreiche eine führende Stellung bei digitaler Werbung im DACH-Raum.

Ein Team von CMS in Wien hat die in Zürich ansässige Goldbach Group, Vermarkter und Vermittler digitaler und linearer Werbung in der DACH-Region, beim Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Goldbach Austria GmbH an Azerion beraten, so eine Aussendung.

Azerion, eine der führenden digitalen Medienplattformen für Werbung und Unterhaltung in Europa, erhalte durch die Übernahme eine starke Stellung bei digitaler Werbung im DACH-Markt. Die Transaktion steht laut den Angaben noch unter Vorbehalt üblicher Bedingungen, darunter auch kartellrechtlicher Genehmigungen.

Das Beratungsteam

Das Team von CMS umfasste neben Lead-Partner Alexander Rakosi und Lead-Attorney Marie-Christine Lidl außerdem die Rechtsanwältin Lisa Oberlechner (alle Corporate/M&A), Partner Dieter Zandler sowie Associate Alexander Sommergruber (beide Wettbewerbsrecht) und leistete Beratung in allen transaktionsrelevanten Angelegenheiten sowie bei wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen, heißt es dazu.