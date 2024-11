Immo-Anwalt Urbanek plant Anleihe mit 10 Prozent Verzinsung für Zinshäuser

Wien. Urbanek Real Estate, ein Unternehmen des Wiener Anwalts Christoph Urbanek, will eine Anleihe mit 10 Prozent Verzinsung für Immo-Investments emittieren. Volumen: Bis zu 50 Mio. Euro.

Urbanek Real Estate plant die Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Zinshäusern in Wien, so eine Veröffentlichung des Unternehmens. Die Urbanek Real Estate GmbH ist ebenso wie die Christoph Urbanek Rechtsanwalts GmbH und Urbanek Finanzierungsberatung ein Unternehmen des Wiener Anwalts Christoph Urbanek, der auch ihr CEO ist. Die Eröffnung wurde im vergangenen September gefeiert.

Die Emission

Die festverzinsliche Anleihe soll demnach ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2031 aufweisen. Der Nominalzins werde voraussichtlich bei 10,00% p.a. fixiert. Die Emission soll per öffentlichem Angebot in Deutschland und Österreich erfolgen. Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland erforderliche Wertpapierprospekt wurde laut den Angaben bei der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) eingereicht; deren Billigung erwarte man in Kürze.

Urbanek Real Estate bezeichnet die Anleihe auch als „Vienna Opportunities Bond“. Man plane damit den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Bestandsimmobilien in Wien sowie, bei besonders attraktiven Opportunitäten, auch in anderen Teilen Österreichs, wie es heißt. Konkret hat man laut den Angaben zum Start bereits identifizierte Zinshäuser in Wien im Visier, wobei das Mindest-Investitionsvolumen pro Objekt bei 1 Mio. Euro liege.