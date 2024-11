Sylvia Geyer bleibt Rektorin der FH Technikum Wien bis 2029

Academia. Die Rektorin der FH Technikum Wien, Wirtschaftsinformatikerin Sylvia Geyer wurde ebenso wie Vizerektor Stefan Sauermann bis 2029 im Amt verlängert.

Sylvia Geyer, seit 2021 Rektorin der FH Technikum Wien, wurde jetzt vom FH-Kollegium gemeinsam mit Vizerektor Stefan Sauermann bis 2029 im Amt bestätigt, so eine Aussendung ihrer Fachhochschule. Sie werde damit vorzeitig für eine weitere Amtszeit ab September 2025 wiederbestellt.

Man freue sich auf weitere vier Jahre guter Zusammenarbeit, so die FH-Geschäftsführung bestehend aus Barbara Czak-Pobeheim und Florian Eckkrammer in einer Nachricht an die Mitarbeitenden.

Die Funktionen

FH-Prof. Dr. Sylvia Geyer ist promovierte Wirtschaftsinformatikerin und agiert neben ihrer Funktion als Rektorin als Departmentleiterin Computer Science. FH-Prof. DI Dr. Stefan Sauermanns Themen sind u.a. eHealth und Telemonitoring mit Fokus auf IT-Interoperabilität und Standards. Er ist neben dem Amt als Vizerektor Leiter des Master-Studiengangs Medical Engineering & eHealth.