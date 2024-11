Buchpräsentation: „Was hat die Verfassung mit mir zu tun?“ als Comic

Verfassungsrecht & Burgschauspieler. Ein neuer Comic von Fachverlag Manz soll Kindern und Jugendlichen erklären, wie die Verfassung ihre Freiheit und Rechte schützt. Präsentiert wurde er jetzt im Jüdischen Museum Wien.

Bei der Buchpräsentation trug Burgtheater-Schauspieler Cornelius Obonya aus der Neuerscheinung vor – und das war keine leichte Aufgabe. Erstens ging es darum, den doch eher trockenen Verfassungsbegriffen raumfüllenden Klang zu verleihen. Zweitens hatte er dabei die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Autorinnen den Comic rund um ein Zwiegespräch einer Schwarzwälder Kirschtorte und eines Baisers aufgebaut haben: Das sind die Lieblingsgerichte von Hans Kelsen, dem Architekten der Bundesverfassung.

Gemeinsam sollen die zwei Süßspeisen helfen, ernste Begriffe in lockerer Form zu den Jugendlichen rüberzubringen. Also lieh Obonya Torte wie Baiser abwechselnd und meisterlich seine Stimme: Von oben herab die Torte, grünschnäbelig (aber keck) der Baiser.

Man merkte kaum, wie ernst die Themen waren, die dabei zur Sprache kamen: Von den Demonstrationen für das Frauenwahlrecht in der Donaumonarchie über gleichgeschlechtliche Liebe bis zum Schutz vor Verfolgung aus rassistischen Gründen.

„Beitrag zur politischen Bildung“

Rund 100 Gäste erhielten so gestern im Jüdischen Museum Wien Einblicke in den neuen Comic für Kinder und Jugendliche – unter ihnen Persönlichkeiten aus Recht, Bildung und Kultur ebenso wie Schulklassen. Sie folgten der Einladung des Jüdischen Museums Wien und des Verlags Manz, um bei der Veranstaltung Einblicke in die Welt der österreichischen Bundesverfassung und in die Spielregeln unseres Zusammenlebens zu erhalten.

„Das Büchlein feiert die österreichische Bundesverfassung und die Werte, die in ihr festgeschrieben sind“, so Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien“, „und sie erinnert an Hans Kelsen, ihren Architekten, dessen Ausgrenzungserfahrung als Jude viele Inhalte geprägt haben. Dass dies nicht akademisch, sondern leicht zugänglich und unterhaltsam für junge Menschen aufbereitet ist, ist den Autorinnen zu verdanken.“

Wolfgang Pichler, Mitglied der Manz Geschäftsleitung, betonte in seiner Ansprache die Relevanz des Comics: „Die Verfassung ist das Fundament unseres Zusammenlebens – sie gibt uns Rechte und Pflichten, die für eine gerechte Gesellschaft unerlässlich sind. Mit dem neuen Comic gelingt es den Autorinnen, diese Werte auf eine unterhaltsame und gleichzeitig lehrreiche Weise jungen Menschen näherzubringen. Es ist uns eine besondere Ehre, dieses Buch im Jüdischen Museum Wien präsentieren zu dürfen, einem Ort, der für Dialog, Geschichte und kulturelles Verständnis steht.“

Nach der herzlichen Begrüßung stellten die Autorinnen Pia Plankensteiner (Zeichnungen, Text) und Adina Seeger (Konzept, Text) im Gespräch mit Christopher Dietz, Programmverantwortlicher Sachbuch bei Manz, ihr gemeinsames Werk vor.

Buch vermittelt Werte spielerisch

Der Comic „Was hat die Verfassung mit mir zu tun?“ erscheint in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien und soll Fragen beantworten wie „Was sind eigentlich meine Rechte und warum sind sie wichtig?“, „Was haben Gleichheit, Freiheit und Demokratie damit zu tun?“ sowie „Wie genau funktioniert der Rechtsstaat?“.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter haben Nachworte zum Buch verfasst. Das 68-seitige Buch basiert auf einer gleichnamigen Ausstellung, die das Jüdische Museum Wien in Kooperation mit der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern Development AG realisierte und die 2022/23 in aspern Seestadt im öffentlichen Raum zu sehen war, so der Verlag.