Immo-Portfolio mit 5.200 Wohnungen geht an LFH mit White & Case

Laut Aussendung hat White & Case die LFH Portfolio Acquico SARL beim Erwerb des Immobilien-Portfolios, das rund 5.200 Wohneinheiten in Deutschland umfasst, von der Peach Property Group AG beraten.

Das Mandat umfasste auch den teilweisen Weiterverkauf an und ein Re-Investment in die Globe Trade Centre S.A., so die Kanzlei. Der Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich im Dezember 2024 erfolgen.

Die Unternehmen

Die LFH Portfolio Acquico SARL ist ein Tochterunternehmen der Luxembourg Finance House S.A.

Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Sie hat ihren Hauptsitz in Zürich und den deutschen Gruppensitz in Köln.

Globe Trade Centre S.A. ist ein börsennotierter polnischer Immobilienkonzern mit Sitz in Warschau.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, stand unter gemeinsamer Federführung der Partner Andreas Lischka (Debt Finance) und Gernot Wagner (Capital Markets) und umfasste die Partner Bodo Bender (Tax), Rebecca Emory (Capital Markets), Local Partner Alisa Preissler (Tax), Mathis Rust (Antitrust) und Markus Fischer (Debt Finance).

Auch Counsel Joachim Schmidt (Debt Finance) und die Associates Markus Stelzig, Alexandre Maturana (beide Capital Markets), Jan Ditrich, Leon Hoffeller (beide M&A), Jan-Christoph Wilhelms, Angela Fleck (beide Capital Markets) und Lina Fiedler (Debt Finance) waren aktiv.