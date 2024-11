Frisches Geld für Touristiker-Immoplattform Apaleo mit Hengeler Mueller

Private Equity & Anwälte. Apaleo, eine Property Management Plattform für Touristiker, hat bei einer von PSG Equity angeführten Finanzierungsrunde 20 Mio. Euro erhalten. Hengeler Mueller war behilflich.

Apaleo ist die erste offene Property Management Plattform für die globale Beherbergungsbranche auf API-First Basis, so eine Aussendung der Kanzlei. Das Portfolio von Apaleo erstrecke sich über 30 Länder; die Plattform werde in der Verwaltung von rund 85.000 Einheiten in verschiedenen Märkten eingesetzt und betreue 1.700 Standorte.

Nun habe Apaleo im Rahmen einer von PSG Equity angeführten Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro Wachstumskapital erhalten. PSG ist ein Growth-Equity-Investor, der sich auf Partnerschaften mit Software- und Technologieunternehmen spezialisiert hat. Er wurde bei der aktuellen Apaleo-Transaktion von Hengeler Mueller beraten. Die Bestandsinvestoren Redalpine, Fomcap IV und Rockaway Ventures beteiligten sich laut den Angaben ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller waren (M&A/Growth): Clemens Höhn (Federführung, Partner), Sjard Seeger (Associate, beide Berlin); IP/IT: Matthias Berberich (Counsel), Gesa Tamcke (Associate, beide Berlin); Arbeitsrecht: Hendrick Bockenheimer (Partner), Stefan Kreß (Associate, beide Frankfurt); Öffentliches Recht: Jan D. Bonhage (Partner), Thomas Ruthemeyer (Counsel), Nikolaus Wallraf (Associate, alle Berlin); und zur Regulierung Christian Schmies (Partner) sowie Maximilian Höflich (Associate, beide Frankfurt).