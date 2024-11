Mobilfunker sammeln Nachhaltigkeitsberichte auf neuer Plattform ICNM

ESG & Veröffentlichungen. Für die Erreichung der Klimaziele seien höchste Anstrengungen notwendig, so der Mobilfunker-Verband FMK: Die Plattform „Info Center Nachhaltiger Mobilfunk“ (ICNM) soll ESG-entsprechend belegen was man tut.

Um die weltweit und in der EU gesetzten Klimaziele zu erreichen, seien von allen Industriesparten höchste Anstrengungen und vor allem ernsthaft vorangetriebene Maßnahmen notwendig, so Österreichs Mobilfunkbranche (Forum Mobilkommunikation, FMK) in einer Aussendung. Die neue Plattform „Info Center Nachhaltiger Mobilfunk“ (ICNM) soll zeigen was die Branche tut.

Österreichs Mobilfunknetze laufen schon heute zu fast 100% mit erneuerbarer Energie, heißt es. Gerade deshalb sei sich die Mobilfunkindustrie über die Fragen und Herausforderungen, denen sie sich im Sinne einer noch effizienteren, weiteren Ökologisierung der mobilen Kommunikation stellen muss, im Klaren.

Was das Handy-ESG-Portal enthält

In der ersten Phase stelle das ICNMF Informationen zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz zur Verfügung, die den Ausbau und Betrieb von Mobilfunknetzen, Abläufe in den Unternehmen und der Lieferkette sowie Umgang mit Ressourcen und Wiederverwertung von Endgeräten betreffen.

Es zeige auf, welche Anstrengungen von den Netzbetreibern und den Hardwareherstellern schon heute unternommen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Neben der Sammlung der Berichte unter www.icnmf.at über die laufende Umsetzung der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Mitgliedsunternehmen spiele auch die Aufbereitung von Informationen etwa zur „Grünen Evolution“ von digitalen Technologien, zum Innovationszyklus der Mobilfunknetze aber auch zur nachhaltigen Beschaffung und zum Recycling von Systemkomponenten eine Rolle.

Aufbau folgt dem ESG-Berichtswesen

Weiters informiere das ICNMF auch über die diversen Berichtspflichten und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Nachhaltigkeitsaktivitäten. Die gewählte Struktur der neuen Webseite des ICNMF folge weitgehend bereits den etablierten Vorgaben für das ESG-Berichtswesen und konzentriere sich vorerst auf Aspekte der technischen Nachhaltigkeit.

Im Sinne der Transparenz können Interessierte auch Fragen an das ICNMF richten, heißt es: Diese Fragen und ihre Beantwortung sollen sukzessive als Q&A veröffentlicht werden.

In einer zweiten Phase werde das ICNMF eine koordinierende Funktion bei der Findung von Synergien zur gemeinsamen und damit effizienteren Umsetzung von Öko-Projekten unter den Mitgliedsbetrieben des Forum Mobilkommunikation erfüllen, so das FMK.