Ärzte-Steuerkanzlei Leonhart ist bei TPA an Bord gegangen

Wien. TPA holt die auf medizinische Berufe spezialisierte Kanzlei Leonhart & Leonhart mit 35 Beschäftigten an Bord. Gemeinsam habe man 1.600 einschlägige Kunden.

Die Kanzlei „Leonhart & Leonhart“ wurde per 1. Oktober zu Leonhart TPA, so eine Aussendung: Die auf medizinische Berufe spezialisierte Steuerberatungskanzlei habe sich mit der TPA Steuerberatung zusammengeschlossen, um gemeinsam den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahrzehnte fortzusetzen, wie es heißt. Gemeinsam betreue man rund 1.600 Kundinnen und Kunden aus dem Gesundheitsbereich.

Leonhart & Leonhart wurde vor über 70 Jahren gegründet; auf medizinische Berufe spezialisiert ist man laut Website seit 1970. So erschien in der Vergangenheit von Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Wolfgang Leonhart im Verlag der Ärztekammer das Fachbuch „Arzt & Steuern“ mit bis zu 500 Seiten. Der nun erfolgte Zusammenschluss vereine die Stärke und Reichweite von TPA mit der Expertise von Leonhart & Leonhart für Personen und Unternehmen im Medizin- und Gesundheitsbereich, heißt es.

Der neue Auftritt

Leonhart & Leonhart tritt konkret seit Oktober unter ihrem neuen Markennamen „Leonhart TPA“ auf. Im Führungsteam sind laut den Angaben Phillip Andert, Michael Nester, Florian Petrikovics und Gernot Willinger. Das 35-köpfige Leonhart-Team sei mittlerweile an den Wiener TPA Standort im „Icon“ am Hauptbahnhof umgesiedelt (TPA beschäftigt in Österreich insgesamt rund 850 Personen).

Zu den Dienstleistungen gehören demnach neben den klassischen Buchhaltungs- und Personalverrechnungsleistungen u.a. auch die steuerliche Beratung bei Praxisgründungen, Praxisbewertungen oder Praxisnachfolge bei Ärzten sowie Gruppenpraxen. Für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Spitalsärztinnen und -ärzte mit Wahlarztpraxis, Turnusärztinnen und -ärzte sowie alle therapeutischen Berufe biete man zudem spezielle Betreuungspakete an.