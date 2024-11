Pumpen-Hersteller KSB erhält Refinanzierung mit Hengeler Mueller

Corporate & Finance. KSB, ein internationaler Hersteller von Pumpen und Armaturen, hat neue Kreditlinien in Höhe von 550 Mio. Euro abgeschlossen. Kanzlei Hengeler Mueller war dabei behilflich.

Konkret hat KSB neue Kreditlinien über 550 Millionen Euro mit einem Konsortium von sechs Banken abgeschlossen. Neben einer revolvierenden Fazilität über 300 Millionen Euro werde für KSB eine separate syndizierte Avallinie in Höhe von 250 Millionen Euro zur Verfügung stehen, die in Form von verschiedenen Bankgarantien in Anspruch genommen werden kann, so eine Aussendung.

Das Beratungsteam

Die neuen Kreditlinien haben eine Laufzeit von fünf Jahren mit der Möglichkeit, diese um bis zu zwei weitere Jahre zu verlängern. Im Team von Hengeler Mueller für KSB waren Henning Hilke (Federführung, Partner), Karsten Staupe und Simon Tänzer (Associates, alle Frankfurt, Finanzierung). Im Steuerrecht war Sebastian Adam (Senior Associate, Frankfurt) aktiv.