Auskunfteien: Signicat schließt Pakt mit AsiaVerify für Asien-Daten

Know Your Customer & Co. Signicat, ein europäischer Anbieter von Tools für digitale Identität und Betrugsprävention, hat eine strategische Partnerschaft mit AsiaVerify angekündigt.

Die Zusammenarbeit sei eine wichtige Ergänzung für das Signicat-Netzwerk vertrauenswürdiger Datenanbieter, wobei AsiaVerify konkret der erste Asia Pacific (APAC)-spezifische Anbieter darin ist. Signicat hat seinen Hauptsitz in Trondheim (Norwegen), sein neuer Bündnispartner AsiaVerify in Singapur.

Kunden und Geschäftspartner in Asien überprüfen

Die Lösungen von AsiaVerify bieten Echtzeit-Zugang zu wichtigen Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen und ermöglichen Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) und die Identifizierung von Ultimate Beneficial Ownership in Unternehmen in Asien, wird versprochen.

Der Echtzeit-Zugang von AsiaVerify zu verlässlichen Daten aus offiziellen Quellen in wichtigen APAC-Märkten wie China und Singapur ermögliche es wiederum den Kunden von Signicat, sowohl Personen- als auch Unternehmensinformationen grenzüberschreitend zu verifizieren.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit AsiaVerify, einem regionalen Spezialisten, dessen Fachwissen sich perfekt mit unserem Engagement für eine sichere und konforme digitale Identitätsüberprüfung auf globaler Ebene deckt“, so Pinar Alpay, Chief Product & Marketing Officer bei Signicat.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Signicat und die Integration der Lösungen von AsiaVerify in das erstklassige Angebot des Unternehmens“, wird Joanna Wands zitiert, Leiterin von Großbritannien und Europa bei AsiaVerify: „Asien bietet enorme Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten, bringt aber auch einzigartige Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung lokaler regulatorischer Anforderungen.“