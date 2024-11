Frisches Geld für 22.000 Güterwaggons: Wascosa stockt auf mit WFW

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Watson Farley & Williams (WFW) berät die Wascosa Gruppe bei einer Erhöhung ihrer Senior Secured Capex-Finanzierung. Letztere vermietet 22.000 Eisenbahnwaggons.

Die Anwaltssozietät Watson Farley & Williams (WFW) hat die Wascosa Gruppe bei einer Finanzierung beraten. Laut einer Aussendung handelt es sich um die dritte Erhöhung ihrer Senior Secured Capex-Fazilität mit einem zusätzlichen Volumen von 150 Mio. Euro, das durch KfW IPEX-Bank und Rabobank zur Verfügung gestellt wird.

Die Wascosa Gruppe mit ihren beiden größten Standorten in Luzern und Hamburg ist in der Güterwagenindustrie tätig. Kerngeschäft ist die Vermietung und Verwaltung von Güterwagen für den Schienenverkehr. Mit zirka 150 Beschäftigten verwaltet das Unternehmen laut eigenen Angaben derzeit etwa 22.000 Güterwaggons in rund 20 europäischen Ländern. Das zusätzliche Kapital soll laut den Angaben zur Umsetzung der Wachstumsstrategie und Finanzierung weiterer Investitionen verwendet werden.

Das Beratungsteam

Das Assets & Structured Finance-Team bei WFW, das Wascosa beriet, leitete der Frankfurter Partner Frederik Lorenzen mit Unterstützung von Senior Associate Alexander Piepenbrock und Associate Müyesser Demirel sowie Counsel Jan Mommsen in Hamburg.