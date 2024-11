Handbuch Arbeitsrecht für HR und Personalwesen: Update mit Elternkarenz & Co

Österreich. Das Handbuch „Arbeitsrecht für HR und Personalwesen“ ist in der 2. aktualisierten Auflage erschienen. Verfasst haben es zwei Zeiler-Anwälte.

Das neue Handbuch bietet in 2. Auflage (Stand: 1.8.2024) Personalverantwortlichen und HR-Manager:innen die wichtigen Grundlagen des Arbeitsrechts in der betrieblichen Praxis, so Fachverlag Manz – von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Neuauflage und Autoren

Die 2. Auflage enthält u.a. die jüngsten Neuerungen bei Elternkarenz und -teilzeit. Die Autoren sind Dr. Hans Georg Laimer, LL.M. (LSE), Rechtsanwalt und Partner bei Kanzlei Zeiler in Wien, sowie Anwalt Mag. Lukas Wieser, LL.M. (IELPO) ebenfalls von Zeiler. Sie erörtern die wichtigsten arbeitsrechtlichen Bereiche aus der Sicht der Arbeitgeber, heißt es dazu.

Die Themen

Konkret behandelt werden laut den Angaben Einteilung und Abgrenzung der Arbeitnehmer:innen, Personaleinstellung, Vertragsänderungen, Personalfreisetzung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dazu kommen die wichtigen arbeitsrechtlichen Normen: Gesetze, Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge usw.

Behandelt werden auch konkrete Regeln bei Entgelt und Arbeitszeit, Treuepflichten, Betriebsrat, Datenschutz, Whistleblowing, der Umgang mit Fehl- und Abwesenheitszeiten u.a.